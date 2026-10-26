Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026

En una ceremonia que rompió con la tradición al mudarse por primera vez de París al mítico London Palladium de la capital inglesa —como un noble tributo a Stanley Matthews, el primer ganador del trofeo en 1956—, el delantero Harry Kane inscribió su nombre con letras doradas al quedarse con el Balón de Oro 2026.

A sus 33 años, el artillero del Bayern Múnich alcanzó la cúspide individual en una de las votaciones más cerradas y competitivas de los últimos tiempos, superando el pulso de una constelación de estrellas que pobló las primeras planas del deporte rey y cautivó a leyendas de la talla de Ronaldo Nazario, Luis Figo y Michael Owen, testigos privilegiados desde las primeras filas del auditorio.

Mientras el argentino Lautaro Martínez completaba una destacada vigésima segunda posición tras una temporada estelar en el Inter de Milán, el selecto Top 10 reflejaba la brutal competencia que debió sortear el atacante inglés, rodeado de nombres de la talla de Kylian Mbappé, Erling Haaland y el joven Lamine Yamal. La tensión del evento, conducido con solvencia por Kate Scott y Thierry Henry, se disipó cuando el brasileño Ronaldo subió al escenario para develar el sobre definitivo y pronunciar el nombre que desató la algarabía en suelo británico.

Visiblemente conmovido, con las manos cubriéndose el rostro ante la ovación de sus pares y el saludo respetuoso de rivales generacionales, Kane caminó hacia el estrado para recibir un galardón que premia no solo su voracidad goleadora en el gigante alemán, sino también su liderazgo inquebrantable al frente de la selección de Inglaterra.

En su discurso de agradecimiento, el capitán tuvo palabras de profunda gratitud para con su entorno, recordando de manera muy especial a su entrenador en el club bávaro, Vincent Kompany, quien transita un momento delicado de salud, además de ensalzar el compromiso colectivo de sus compañeros tanto en la escuadra nacional bajo la tutela de Thomas Tuchel como en su institución.

(Con información de TyC)