Choque fatal entre una ambulancia particular y un auto

Una mujer de 80 años falleció luego de un choque entre una ambulancia particular que provenía de Metán y un automóvil en la intersección de avenida Bicentenario y calle Leguizamón, en la ciudad de Salta.

El hecho fue reportado al Sistema de Emergencias 911 pasadas las 15 horas. Según se informó la ambulancia circulaba por avenida Bicentenario en sentido norte-sur, en código rojo, mientras trasladaba a la mujer para recibir atención en una clínica.

Por motivos que aún no fueron establecidos, el vehículo sanitario protagonizó una colisión con un automóvil en el cruce con Leguizamón.

No se registraron personas heridas como consecuencia del choque. Sin embargo, se confirmó el fallecimiento de la paciente de 80 años que viajaba en la ambulancia.

Las pericias posteriores deberán establecer las circunstancias del siniestro y determinar las causas de la muerte de la mujer.