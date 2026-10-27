La NASA alerta que El Niño de 2026 podría superar al histórico fenómeno de 1997

La NASA difundió nuevas imágenes satelitales del fenómeno de El Niño y advirtió que el episodio de 2026 presenta características similares al registrado en 1997, uno de los más intensos de la historia reciente. Los científicos consideran que podría alcanzar una magnitud incluso mayor durante los próximos meses.

Este informe, publicado el 23 de octubre, compara imágenes del océano Pacífico tomadas el 13 de octubre de 1997 y el 12 de octubre de 2026. En ambos casos se observa una extensa franja de agua cálida que atraviesa el Pacífico ecuatorial y llega hasta las costas de Sudamérica.

Para realizar el análisis, la agencia espacial utilizó información de satélites capaces de medir pequeñas variaciones en la altura de la superficie del mar. Estos registros permiten identificar dónde se acumula el calor, ya que el agua se expande cuando aumenta su temperatura.

Josh Willis, científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, explicó que los registros satelitales de los últimos 35 años permiten comparar el fenómeno actual con los grandes episodios del pasado.

El especialista señaló que las observaciones muestran un desarrollo especialmente intenso de El Niño durante 2026. Sin embargo, aclaró que cada episodio presenta características propias y que sus consecuencias dependen de cómo responde la atmósfera al calentamiento oceánico.

Un fenómeno que podría alcanzar niveles históricos

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) estimó una probabilidad del 83% de que El Niño de 2026 alcance una intensidad excepcional, en una comparación que abarca los registros disponibles desde 1950.

El organismo considera que las condiciones actuales podrían mantenerse durante los próximos meses, con efectos sobre las temperaturas, las precipitaciones y la circulación atmosférica en distintas regiones del planeta.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la rapidez con la que se desarrolló el calentamiento del Pacífico durante este año. A diferencia de 1997, el episodio actual mostró una evolución más repentina.

Las imágenes también fueron comparadas con las del fenómeno de 2015-2016, otro de los episodios más intensos registrados. Aunque ambos fueron muy fuertes, presentaron diferencias en la distribución geográfica del agua cálida.

Qué puede pasar en Argentina

El Niño modifica los patrones habituales de circulación atmosférica y puede favorecer precipitaciones superiores a los promedios en determinadas regiones de Sudamérica.

En Argentina, el Litoral y parte del noreste suelen registrar mayores probabilidades de lluvias abundantes durante episodios intensos del fenómeno.

La advertencia científica adquiere relevancia mientras distintas localidades de Corrientes y Misiones enfrentan crecidas de ríos, anegamientos y dificultades asociadas con las precipitaciones.

Sin embargo, los especialistas aclaran que no es posible atribuir automáticamente cada tormenta o inundación a El Niño. Tampoco puede anticiparse la magnitud de una crecida local únicamente a partir de las imágenes del océano Pacífico.

La NASA continuará monitoreando el Pacífico

Además del aumento de la temperatura y del nivel del mar, los satélites de la NASA detectaron cambios en el color del océano relacionados con la disminución del fitoplancton, organismos microscópicos fundamentales para las cadenas alimentarias marinas.

La reducción de estos organismos se vincula con cambios en el ascenso de aguas profundas ricas en nutrientes, un proceso que también se altera durante El Niño.

La agencia espacial continuará observando la evolución del fenómeno mediante sus satélites Sentinel-6 y PACE. Los próximos meses permitirán determinar si el episodio de 2026 alcanza una intensidad histórica y cómo se manifiestan sus efectos en distintas regiones del mundo.