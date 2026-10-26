Buscan poner un límite a las afiliaciones pasivas del IPS

En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – la diputada Laura Cartuccia brindó detalles del proyecto de ley que busca poner un límite a las afiliaciones pasivas al IPS.

“Hay que llevar tranquilidad, esto no afectaría a la gente que se esté por jubilar o que ya esté jubilada”, aseguró la legisladora, y explicó que durante el gobierno de Urtubey se estableció quiénes debían afiliarse a la obra social y quiénes estaban exceptuados.

En este sentido, señaló que los funcionarios del Poder Judicial tienen la posibilidad de elegir si se afilian al IPS o no, pero, a la hora de jubilarse, terminan eligiendo la obra social provincial.

“En cambio, tenemos a miles de trabajadores del Estado, que aportan toda su vida, y deben bancar a quienes nunca aportaron y que se pasan al IPS cuando se jubilan”, advirtió.

Así las cosas, Cartuccia informó que el proyecto de ley en cuestión establece el límite de 10 años de afiliación consecutiva para quienes, a la hora de jubilarse, quieran incorporarse a la obra social.

“Se busca el principio de la equidad”, sentenció.