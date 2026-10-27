Elecciones en Israel: estudiante cuenta cómo se vive la votación en medio de la guerra

Israel celebra este martes 27 de octubre elecciones parlamentarias en una jornada marcada por la participación ciudadana y las consecuencias de tres años de conflictos armados. Desde el norte del país, Matías Sudicovich describió en Aries el clima político y social que acompaña a los comicios.

El estudiante de Relaciones Internacionales se encuentra desde hace tres meses en Israel, donde participa de un programa de formación y aprendizaje del idioma hebreo. Actualmente reside en un kibutz ubicado al sur de Haifa. “Hoy a la mañana comenzaron las elecciones, se pudo empezar a votar. Son unas elecciones bastante importantes en lo que viene siendo la historia y la política del Estado de Israel”, explicó.

La guerra y los rehenes, en el centro de la discusión

Sudicovich señaló que los días previos a las elecciones estuvieron atravesados por tensiones y manifestaciones, especialmente en ciudades como Tel Aviv y Jerusalén.

Uno de los principales cuestionamientos al Gobierno de Benjamin Netanyahu proviene de familiares de las personas secuestradas durante los ataques del 7 de octubre de 2023. Según explicó el estudiante, algunos familiares consideran que el oficialismo utilizó durante la campaña los resultados de las operaciones militares y el regreso de rehenes como argumentos políticos, sin contemplar el sufrimiento de quienes perdieron a sus seres queridos.

El estudiante también destacó el desgaste que provocaron los enfrentamientos armados y las sucesivas convocatorias a reservistas durante los últimos años. “Hay un gran sector que está bastante desgastado con el constante conflicto y el llamado a las reservas”, sostuvo.

A esa preocupación se suma el debate sobre el servicio militar obligatorio y las exenciones que reciben determinados sectores de la comunidad ultraortodoxa.

Netanyahu enfrenta a una oposición fragmentada

Las elecciones definirán la composición de la Knéset, el Parlamento israelí, integrado por 120 legisladores. Explicó que, a diferencia del sistema político argentino, Israel cuenta con numerosas fuerzas partidarias que deben negociar acuerdos para constituir un Gobierno.

“Los partidos son varios y no todos cruzan la cantidad de votos necesarios para poder tener escaños en el Parlamento”, indicó. Para alcanzar una mayoría parlamentaria se necesitan al menos 61 bancas, por lo que las negociaciones entre partidos resultan fundamentales.

Entre las principales figuras de la oposición aparece Gadi Eisenkot, exjefe de las Fuerzas Armadas israelíes y dirigente que compite políticamente con Netanyahu.

La relación con Milei y su impacto electoral

Durante la entrevista también fue consultado por la relación entre Javier Milei y Benjamin Netanyahu, marcada por el respaldo del presidente argentino a Israel.

Sudicovich sostuvo que, de acuerdo con sus conversaciones con residentes locales, Milei tiene una imagen favorable entre distintos sectores de la población israelí.

“Es una figura política que tiene una buena imagen dentro del país”, manifestó, aunque aclaró que se trata de una percepción surgida de sus intercambios personales. Sin embargo, consideró que esa relación no constituye un factor decisivo para los votantes israelíes.

Según su análisis, las preocupaciones internas vinculadas con la seguridad, la guerra y el servicio militar tienen mayor peso electoral que las posiciones de dirigentes extranjeros.

La experiencia de un salteño en un kibutz

Además de analizar las elecciones, Sudicovich contó cómo es su vida cotidiana en una comunidad del norte de Israel. El kibutz donde reside tiene aproximadamente 2.500 habitantes y desarrolla actividades agrícolas e industriales. El estudiante trabaja en una fábrica de piezas metálicas y participa de un programa de aprendizaje del hebreo, que combina clases, actividades culturales y experiencias comunitarias.

“Es una experiencia internacional bastante enriquecedora”, destacó. Mientras continúa el proceso electoral, Zudikovic sigue de cerca los acontecimientos políticos de un país atravesado por profundas discusiones sobre su seguridad, su futuro y las consecuencias de la guerra.