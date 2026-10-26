Red Tele-ACV: se capacitaron más de 1.500 agentes y se amplió la atención en el interior

Salta presentó los avances de su red de atención temprana del accidente cerebrovascular (ACV), que permite a hospitales del interior tratar pacientes con el acompañamiento a distancia de neurólogos de la capital.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la neuróloga Gabriela Orzuza, detalló este año ya se atendieron más de 31 casos en el interior provincial y se capacitó a más de 1.500 trabajadores de salud entre 2025 y 2026.

“La red de ACV es una estrategia que viene a traer un soporte de equidad. El ACV es una enfermedad que afecta tanto en la capital como en el interior a muchísimas personas, generando discapacidad y mortalidad en muchos casos”, señaló.

La especialista recordó que los tratamientos deben administrarse dentro de un período limitado desde la aparición de los síntomas, por lo que resulta fundamental que los equipos de salud puedan actuar rápidamente, incluso cuando no tienen un neurólogo en el hospital.

“Ese paciente va a poder recibir tratamiento, aunque no haya un neurólogo ahí 24 horas en ese hospital, dando la posibilidad de que quede sin discapacidad, que pueda preservar su cerebro”, explicó Orzuza.

La médica precisó que Tartagal es una de las pocas localidades del interior que cuenta con neurólogos residentes, mientras que en otros hospitales la atención especializada depende de profesionales que viajan de manera itinerante.

Ante esta situación, la red comenzó a implementarse de forma progresiva en otras localidades teniendo en cuenta la cantidad de población, la disponibilidad de tomógrafos y la posibilidad de asistir a pacientes de zonas cercanas.

“La idea es seguir trabajando y fortaleciendo esos lugares en el interior y también en la misma Capital para que no solo sea el San Bernardo, sino que otros hospitales también puedan dar tratamiento”, señaló.

Sobre los resultados, Orzuza destacó: “El año pasado en el interior solamente se trataron cuatro pacientes con ACV, y este año llevamos más de 31”. La especialista vinculó este crecimiento con el trabajo de los equipos locales y la incorporación de herramientas para atender estos casos.

También señaló que entre el año pasado y este año se capacitó a más de 1.500 integrantes de los equipos de salud, entre médicos, enfermeros y agentes sanitarios. “Creemos que hoy estamos viendo los frutos de eso”, expresó.