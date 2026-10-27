Transformarán la histórica plaza Gurruchaga con un megasistema hídrico

Este lunes a partir de las ocho de la mañana comenzarán oficialmente las obras de renovación integral en la plaza Gurruchaga. El proyecto, impulsado por la Municipalidad, no se limitará a un lavado de cara estético, sino que atacará de raíz una problemática crítica al incorporar una infraestructura hídrica de última generación diseñada para resistir los impactos de fenómenos climáticos extremos como el Súper Niño, optimizando la captación, el almacenamiento y el desagüe pluvial en todo el sector.

El secretario de Obras Públicas, Gastón Viola, detalló que la intervención permitirá expandir la capacidad de almacenamiento subterráneo de los actuales 4.500 a casi 7.000 metros cúbicos, gracias a la implementación de un innovador sistema de veredas canal distribuidas a lo largo de 200 metros lineales de reservorio.

A esto se sumará una batería de cuatro electrobombas de alta potencia capaces de evacuar hasta mil litros de agua por segundo, equipadas con tecnología de monitoreo en línea y automatización para garantizar un control milimétrico del sistema. La infraestructura se completará con la extensión del conducto de salida en otros 200 metros desde el punto de desagote actual, agilizando el flujo y evitando anegamientos históricos.

Más allá de la ingeniería invisible que protegerá al barrio, el proyecto contempla devolverle vida y color a la superficie con una recuperación absoluta del espacio público. El diseño prevé la renovación total de las caminerías, la incorporación de un paisajismo moderno, la instalación de nuevos juegos infantiles y la modernización completa del equipamiento urbano y lumínico, configurando un entorno seguro, accesible y preparado para la vida comunitaria tras un plazo estimado de ejecución de siete meses.