Condenaron a Mendioroz Juncosa, pero no irá preso ni devolverá la plata

La fiscalía a cargo de Ana Salinas Odorisio había pedido una condena de 2 años y 7 meses, pero el juez Nicolás Rodríguez Pipino la fijó en 2. Cabe remarcar que se trató de un juicio penal y que quedó abierta la vía civil para exigir el dinero.

“Él asume su culpabilidad, pero no va a ir preso. Nosotros desde la querella nos opusimos al juicio abreviado porque no hubo un ofrecimiento económico de la reparación del daño”, afirmó Mariano Zerda, una de las víctimas, luego de conocer el veredicto.

“Si bien se estableció el daño, lo que nosotros habíamos pedido, esa parte no se repara. Se reconoce que es un delincuente, pero no hay reparación económica, queda abierta la vía civil para exigir eso. Él no tiene nada a su nombre, así que ya veremos”.

Durante la audiencia, Mendioroz Juncosa reconoció un perjuicio económico de 164 mil dólares ocasionado a los damnificados.

La investigación, dirigida por la fiscal penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, se inició a partir de tres denuncias de hombres que mantenían relaciones de amistad con el condenado, quien les había ofrecido invertir dinero en criptomonedas, con una rentabilidad mensual prometida del 10 %.

Las operaciones se concretaron durante 2021. Inicialmente, los inversores recibieron los rendimientos comprometidos, pero posteriormente los pagos comenzaron a interrumpirse.

En febrero de 2022, los damnificados tomaron conocimiento de que el acusado había abandonado el país. Con posterioridad, Mendioroz Juncosa reconoció haber perdido el capital que le habían confiado.

En el marco de la investigación, la UDEC dispuso distintas medidas para esclarecer las operaciones denunciadas y determinar la responsabilidad penal del investigado.

En junio de 2023, la Fiscalía lo citó a una audiencia de imputación a la que no compareció, por lo que solicitó su declaración de rebeldía, detención y captura internacional.

La causa avanzó hasta la instancia en la que el acusado reconoció los hechos atribuidos y su responsabilidad penal, lo que permitió arribar a un acuerdo de juicio abreviado entre las partes y al posterior dictado de la sentencia condenatoria.