Halloween en Salta: cuánto cuesta disfrazar a los chicos este año

El Mercado San Miguel ya registra ventas para el 31 de octubre. Las familias buscan accesorios más económicos para evitar comprar disfraces completos.
Salta27/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

HALLOWEEN MERCADO SAN MIGUEL

A pocos días de Halloween, los comercios del Mercado San Miguel comenzaron a recibir familias que buscan disfraces y accesorios para la celebración del sábado 31 de octubre.

En Mercado de Puertas Abiertas por Aries, Marisol, comerciante de la sede de 20 de Febrero 37, detalló que los disfraces de dos piezas cuestan alrededor de $18.000, mientras que las máscaras se consiguen desde $3.500 hasta $5.000.

Las calabazas para recolectar golosinas cuestan $3.500 las comunes y $10.000 las que incluyen luces y sonido. También hay vinchas desde $2.000, sombreros de bruja a $5.000 y maquillaje facial a $5.500.

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La vendedora explicó que muchas familias optan por comprar accesorios por separado, especialmente cuando deben preparar disfraces para varios niños.

Además, adelantó que varios puestos del mercado entregarán golosinas durante la noche del 31 de octubre a los chicos que se acerquen para celebrar Halloween.

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