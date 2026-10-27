Verduleros advierten que las lluvias podrían provocar nuevos aumentos de precios

El tomate aumentó de $1.500 a $2.000 el kilo en el Mercado San Miguel, mientras que la papa bajó de los $2.500 que había alcanzado la semana pasada y actualmente se vende a $2.000.

En Mercado de Puertas Abiertas por Aries, una comerciante explicó que las lluvias en las zonas productoras dificultan las cosechas y obligan a buscar mercadería en lugares más alejados, lo que incrementa los costos de transporte.

Entre los precios relevados este martes, la frutilla se ofrece a $4.000 el kilo, mientras que el choclo capia traído desde Bolivia cuesta $2.000 por unidad.

La vendedora también señaló que las ventas disminuyen hacia fin de mes, cuando los clientes tienen menos dinero disponible, y que el movimiento suele recuperarse con el cobro de los salarios.

Sobre los próximos meses, advirtió que las precipitaciones podrían seguir afectando la disponibilidad de frutas y verduras y provocar nuevas subas.