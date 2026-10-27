Alerta por estafas en Salta: usan el nombre de Aguas del Norte para robar datos personales

La empresa advirtió sobre mensajes falsos de WhatsApp que ofrecen renovar la tarifa social mediante enlaces a sitios desconocidos.
Salta27/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

Alerta de estafa en Aguas del Norte
Imagen generada con IA

Aguas del Norte alertó sobre intentos de estafa que utilizan su nombre e imagen para engañar a los usuarios y obtener información personal.

La maniobra detectada consiste en la difusión de mensajes por WhatsApp que anuncian el supuesto último día para renovar la tarifa social, con fecha límite del 27 de octubre, e invitan a ingresar a enlaces desconocidos para completar el trámite.

La empresa advirtió que estos mensajes pueden ser fraudulentos y recomendó no ingresar datos personales en páginas de origen desconocido.

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Para realizar consultas o verificar la autenticidad de una comunicación, los usuarios pueden recurrir a los canales oficiales:

Desde Aguas del Norte insistieron en utilizar únicamente los medios oficiales para evitar caer en engaños.

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