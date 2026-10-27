Realizan obras de mejoras en el espacio verde junto al canal Coronel Vidt

El espacio verde ubicado junto al canal Coronel Vidt, entre las calles Olavarría y Ayacucho, se encuentra en obras. La Municipalidad de Salta trabaja en la construcción de senderos, la reparación de sectores del canal y la incorporación de iluminación y mobiliario urbano para mejorar las condiciones de circulación y uso del lugar.

El coordinador de Obras Públicas municipal, Dante Colombo, explicó que la intervención incluye nuevas caminerías de hormigón peinado y arreglos en la pirca de piedra que bordea el canal.

“El proyecto contempla la construcción de nuevas caminerías de hormigón peinado, la reparación de distintos sectores de la pirca de piedra del canal y la instalación de un nuevo sistema de iluminación en toda el área intervenida”, detalló.

El espacio también contará con bancos de hormigón, mesas de ajedrez, aparatos para realizar ejercicios y bicicleteros. Además, se construirán rampas de acceso en las veredas para facilitar el desplazamiento de personas con movilidad reducida.

“También se ejecutarán nuevos vados de accesibilidad para facilitar el desplazamiento de personas con movilidad reducida”, señaló Colombo.

Las obras contemplan tareas de forestación y parquización, así como la instalación de bebederos y una canilla de servicio.

La intervención abarca el tramo del corredor Coronel Vidt comprendido entre Olavarría y Ayacucho, donde se busca mejorar las condiciones del espacio público para quienes lo utilizan para caminar, hacer actividad física o permanecer al aire libre.