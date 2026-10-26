El Gobierno provincial confirmó el pago del aguinaldo y la reapertura de paritarias

El Gobierno de Salta confirmó las fechas de pago de los sueldos de octubre, noviembre y diciembre, además del medio aguinaldo para los empleados de la administración pública provincial. El cronograma fue anunciado durante una reunión de gabinete encabezada por el gobernador Gustavo Sáenz, en la que también se abordaron la reapertura de las paritarias y la presentación del Presupuesto 2027.

El ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, ratificó que los haberes correspondientes a octubre se abonarán este sábado 31 de octubre a la totalidad de los empleados públicos.

En cuanto a los próximos pagos, informó que los sueldos de noviembre estarán disponibles el 28 de ese mes, mientras que el medio aguinaldo se abonará el 17 de diciembre. Por último, los haberes de diciembre se pagarán el 30 de diciembre.

“La planificación anticipada nos permite organizar los compromisos financieros de la Provincia y brindar previsibilidad a los trabajadores estatales de cara al cierre del año”, señaló Dib Ashur.

Otro de los temas tratados fue la negociación salarial con los gremios de la administración pública. Según informó el ministro, durante la última semana de noviembre se convocará a los representantes de los trabajadores para iniciar una nueva instancia paritaria en diciembre. La convocatoria permitirá retomar las conversaciones sobre las condiciones salariales de los empleados estatales de cara al cierre del año.

Por otra parte, Dib Ashur anticipó que el proyecto de Presupuesto provincial 2027 ingresará a la Legislatura el próximo 1 de diciembre.

En relación con su elaboración, el jefe de Gabinete, Sergio Camacho, informó que este viernes se realizará la cuarta reunión del proceso de armado del presupuesto federal y participativo, con la presencia de intendentes y legisladores de los departamentos Capital y General Güemes.