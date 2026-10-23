Charly García llega a los 75 años con su obra grabada a fuego en la identidad argentina

Tres cuartos de siglo pueden ser un parpadeo en la historia universal, pero en el vertiginoso devenir de la Argentina representan un territorio inabarcable, moldeado en gran medida por las melodías, los silencios y los arrebatos de Carlos Alberto García Moreno.

Hablar de él es hablar de un auténtico monstruo de la cultura popular que no entiende de efemérides vacías, sino de una vigencia permanente construida a base de talento inagotable y una honestidad brutal que supo reflejar tanto las épocas de mayor brillo como los abismos más oscuros de la sociedad.

Desde las letras pacifistas y el furor adolescente de Sui Generis hasta la sofisticación sinfónica de La Máquina de hacer pájaros y el fenómeno masivo de Serú Girán, su obra funcionó siempre como una antena hiperactiva capaz de capturar el clima de época con precisión quirúrgica, musicalizando desde la represión sorda de la dictadura hasta las ilusiones y desilusiones de la democracia.

El despegue de su carrera solista en los años ochenta redefinió las coordenadas del rock en español, fusionando la modernidad de la new wave neoyorquina con la sensibilidad poética local en discos fundamentales que ya forman parte del inconsciente colectivo.

Sin embargo, esa misma intensidad creativa que lo elevó a los altares de la música popular comenzó a cobrarse factura en su propia piel, dando paso a una etapa tan tormentosa como fascinante bajo el paraguas conceptual de Say No More.

Entre internaciones, escándalos policiales, saltos ornamentales al vacío y una voz castigada por los excesos, el artista entregó una performance vital en la que convirtió su propio deterioro y su errática libertad en una obra de arte viviente, desafiando los límites del sistema y poniendo a prueba la paciencia de un público que, aun en sus momentos más caóticos, nunca dejó de reconocerlo como un genio indomable.

Lejos de apagarse, su figura ha sabido encontrar el camino de la redención y la supervivencia creativa a través de sucesivos regresos discográficos que demostraron que su pluma seguía afilada. Obras recientes como Random y La lógica del escorpión confirman que, incluso con el cuerpo maltrecho y las marcas indelebles de una vida vivida al límite, su instinto melódico y su ácida ironía permanecen intactos.

Hoy, al cumplir 75 años, Charly García se erige no solo como el sobreviviente definitivo de una época dorada, sino como el espejo ineludible en el que los argentinos seguimos mirándonos para entender de dónde venimos y quiénes somos.

(Con información de Clarín)