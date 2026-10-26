Efecto Lula en Brasil: acciones en caída libre y fuerte suba del dólar

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil provocó este lunes 26 de octubre una fuerte reacción en los mercados financieros, con desplomes en las acciones de grandes empresas, una marcada suba del dólar y operaciones suspendidas en la Bolsa de San Pablo.

De acuerdo con la agencia Noticias Argentinas, la incertidumbre de los inversores tras la victoria de Lula frente a Flávio Bolsonaro desencadenó ventas masivas de activos brasileños durante las primeras operaciones de la jornada.

Bancos y Petrobras, entre los más afectados

En las operaciones previas a la apertura del mercado, las acciones de Bradesco llegaron a caer un 29%, las de Itaú un 27% y las de Petrobras un 21%, según los datos difundidos por la agencia.

La presión también alcanzó al mercado cambiario: el dólar registró una suba superior al 8% frente al real, mientras aumentaron las tasas de interés futuras.

La reacción estuvo vinculada con un resultado electoral que sorprendió a parte del mercado, que había anticipado una victoria del candidato opositor.

La Bolsa de San Pablo suspendió operaciones

La volatilidad obligó a activar mecanismos de protección en el mercado brasileño. La Bolsa de San Pablo suspendió temporalmente operaciones ante la magnitud de las caídas registradas.

El impacto también se sintió fuera de Brasil. En Japón, un fondo de inversión vinculado al índice Ibovespa llegó a registrar una caída superior al 15%.

Los inversores mantienen la atención sobre las próximas definiciones económicas del Gobierno brasileño, especialmente en materia fiscal, mientras los mercados atraviesan una jornada de elevada incertidumbre.