La Casa Rosada defendió los insultos de Milei contra la prensa

La tensión entre el oficialismo y los medios de comunicación escaló un nuevo peldaño luego de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, calificara de “metáfora” las polémicas expresiones del mandatario. Durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el portavoz buscó enfriar la polémica desatada el pasado viernes en la Fundación Faro, donde Milei tildó de "ensobrados y mercenarios" a los periodistas Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, rematando su discurso con la advertencia de que "los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta".

Según Ravier, el jefe de Estado reaccionó motivado por un "enojo justificado" tras más de un año de lo que catalogó como operaciones sistemáticas y mentiras coordinadas en su contra, por lo que pidió explícitamente no interpretar sus palabras de forma literal ni bajo un prisma de persecución institucional.

El trasfondo del entuerto se remonta al cierre definitivo del expediente judicial por la criptomoneda $LIBRA, un fallo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que sobreseyó al Presidente, a su hermana y al resto de los involucrados en una investigación iniciada a principios de 2025 por millonarias pérdidas de inversores. Aunque la resolución judicial avaló el cierre del caso al considerar que las pruebas reunidas no acreditaban delitos punibles, el mandatario interpretó el proceso periodístico previo como un intento golpista y desató su furia dialéctica contra los profesionales que cubrieron la noticia.

Frente a las críticas por el cariz autoritario de la proclama presidencial, el vocero intentó trazar una línea divisoria entre el periodismo riguroso y aquellos sectores que, a su juicio, operan políticamente, a la vez que contrastó la actual gestión con administraciones pasadas al asegurar que el oficialismo jamás ha utilizado los resortes del Estado ni organismos de control para hostigar a la prensa independiente.