"Cristina Libre" llega a Salta: Castagneto, Manrique y Parrilli encabezarán una charla abierta

El espacio Cristina Libre Salta realizará una charla abierta el próximo lunes 2 de noviembre, a las 18, en la sede de SMATA, ubicada en Córdoba 478, en la ciudad de Salta.

La actividad contará con la participación del diputado nacional Carlos Castagneto, el diputado nacional y dirigente de SMATA Mario “Paco” Manrique, y el exsenador nacional Oscar Parrilli, presidente del Instituto Patria.

El abogado laboralista y exlegislador provincial Guillermo Martinelli confirmó la convocatoria en Compartiendo su Mañana, por Aries, y explicó que la iniciativa forma parte de las acciones del espacio que reclama la libertad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Estamos trabajando acá en Salta en una mesa que se llama Cristina Libre Salta”, señaló.

Martinelli cuestionó la condena judicial contra la exmandataria, a la que considera injusta, y vinculó la convocatoria con la defensa de la soberanía y el debate sobre el funcionamiento de la Justicia.

La charla será abierta al público y tendrá lugar en la sede del sindicato de mecánicos.