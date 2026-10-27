Argentina descarta un pedido de asilo de Flávio Bolsonaro

El Gobierno argentino negó que Flávio Bolsonaro haya solicitado asilo político en el país, en medio de las versiones sobre un supuesto intento de fuga desde Brasil hacia Estados Unidos.

La aclaración fue realizada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, mientras la Policía Federal brasileña investiga si el senador y excandidato presidencial intentó cruzar la frontera hacia Puerto Iguazú, en Misiones. El nuevo desmentido se suma a las declaraciones de la Dirección Nacional de Migraciones, que aseguró no tener registros de ingreso de Bolsonaro a territorio argentino.

Un avión privado bajo la lupa

Las sospechas surgieron después de que un avión privado de la empresa Baires Fly llegara al aeropuerto de Puerto Iguazú, procedente de Buenos Aires.

La aeronave tenía prevista una salida durante la madrugada del martes 27 de octubre, pero el vuelo no se concretó. Según trascendió, las autoridades aeroportuarias verificaron la documentación de la aeronave y las condiciones de su operación.

Migraciones informó que la documentación de la empresa estaba en regla y que no se había presentado ningún plan de vuelo que incluyera a integrantes de la familia Bolsonaro.

Por lo tanto, hasta el momento no existe confirmación oficial de que el senador brasileño haya estado en Puerto Iguazú ni de que tuviera previsto abordar ese avión.

La Justicia brasileña le prohibió abandonar el país

La controversia comenzó después de que la Justicia de Brasil ordenara a Flávio Bolsonaro entregar sus pasaportes y le prohibiera salir del territorio nacional.

La restricción fue dispuesta el lunes 26 de octubre, luego de su derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial. El senador está siendo investigado por presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas con el abogado Willer Tomaz.

Bolsonaro rechazó las acusaciones y aseguró públicamente que nunca había considerado abandonar Brasil. Sin embargo, las versiones sobre una posible salida hacia Argentina motivaron averiguaciones de la Policía Federal brasileña y consultas a las autoridades de nuestro país.

Continúa la incertidumbre sobre su paradero

Mientras el Gobierno argentino niega tanto el ingreso del dirigente como un supuesto pedido de asilo político, las autoridades brasileñas buscan esclarecer sus movimientos. Desde el entorno de Bolsonaro también rechazaron las versiones sobre una fuga. Rogério Marinho, quien coordinó su campaña presidencial, sostuvo que el senador no había salido de Brasil.

Por ahora, no existe confirmación oficial de que Flávio Bolsonaro haya cruzado la frontera, abordado un avión o solicitado protección al Gobierno argentino.

La nueva declaración de Ravier agrega una desmentida a las versiones que circularon durante las últimas horas, aunque todavía no permite establecer públicamente el paradero del dirigente brasileño.