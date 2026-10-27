El Camino del Cura Brochero busca ser Patrimonio Cultural de la Nación antes de la visita del Papa

El Camino del Cura Brochero cobra especial protagonismo en Córdoba ante la próxima visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre. El recorrido religioso, vinculado con la vida y la obra del primer santo nacido, vivido y fallecido en el país, avanza hacia un reconocimiento nacional.

Según informó la Arquidiócesis de Córdoba, las comisiones del Congreso de la Nación dieron curso al proyecto que propone declarar al Camino de Brochero como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

La iniciativa busca reconocer el valor histórico, cultural y religioso de una ruta que recupera los caminos recorridos por José Gabriel del Rosario Brochero durante su tarea evangelizadora en el siglo XIX.

Un camino de 240 kilómetros que une historia y fe

El Camino de Brochero se extiende a lo largo de 240 kilómetros y conecta tres puntos fundamentales de Córdoba: Villa Santa Rosa de Río Primero, donde nació el sacerdote; la ciudad de Córdoba; y Villa Cura Brochero, donde desarrolló gran parte de su obra pastoral.

El recorrido comprende 15 circuitos que permiten conocer distintos momentos de la vida del denominado Cura Gaucho, quien trabajó por la integración de las comunidades del Valle de Traslasierra.

En aquella época, la región atravesaba importantes dificultades de comunicación y aislamiento geográfico. Brochero impulsó caminos y obras comunitarias para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Actualmente, el circuito se consolidó como una propuesta de turismo religioso que combina peregrinación, patrimonio cultural y conocimiento de la historia cordobesa.

Una cordobesa recibió un reconocimiento histórico en España

El pasado 3 de octubre, Carolina Bartolacci se convirtió en la primera peregrina en recibir un diploma de certificación dual por completar los Caminos del Cura Brochero, en Argentina, y de Santiago de Compostela, en España.

La entrega se realizó en la ciudad española y representa un nuevo paso en la proyección internacional del recorrido cordobés.

“Yo tenía una emoción tremenda. No por ser la primera, sino por ser de Córdoba y representar a mi provincia”, expresó Bartolacci, quien además trabaja como guía de turismo. La vinculación entre ambos caminos comenzó formalmente en 2023, cuando el entonces gobernador cordobés Juan Schiaretti firmó un convenio con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

El acuerdo busca promover el turismo religioso y facilitar el intercambio de experiencias vinculadas con las peregrinaciones.

Cómo se obtiene la certificación del Camino de Brochero

Para completar el Camino de Brochero y obtener su certificado, los peregrinos deben recorrer al menos tres trayectos y atravesar dos ciudades, finalizando en el Santuario de Nuestra Señora del Tránsito y Santo Cura Brochero.

La propuesta contempla cuatro recorridos temáticos relacionados con distintas etapas de su vida: la formación espiritual, su vínculo con la Madre Catalina, la gestión apostólica y la misión evangelizadora.

Una vez cumplidos los requisitos, el peregrino puede presentar su pasaporte sellado en la Oficina del Peregrino de Villa Cura Brochero, donde se entrega el certificado correspondiente y una medalla de reconocimiento.

En el caso del Camino de Santiago, se exige recorrer un mínimo de 100 kilómetros a pie o a caballo, o 200 kilómetros en bicicleta, además de acreditar el tránsito por las rutas oficiales.

El legado del Cura Gaucho en la visita papal

La Arquidiócesis de Córdoba anticipó que la figura del Santo Cura Brochero ocupará un lugar destacado en las actividades religiosas relacionadas con la visita de León XIV.

El recorrido representa uno de los principales testimonios de su obra evangelizadora y social, especialmente por su compromiso con las poblaciones que permanecían aisladas de los principales centros urbanos.

En ese contexto, el avance del proyecto de reconocimiento nacional y la vinculación con Santiago de Compostela fortalecen la importancia del Camino de Brochero como destino religioso y patrimonio cultural argentino.