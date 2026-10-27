Martinelli: “Milei ayudó a que gane Lula en Brasil”

El abogado laboralista y exlegislador provincial Guillermo Martinelli consideró que la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil representa un impulso político para el peronismo argentino y sostuvo que el gobierno de Javier Milei influyó en el resultado electoral del país vecino.

“Es un triunfo magnífico que tiene importancia no solamente en Brasil, sino en Latinoamérica y en particular en la Argentina”, expresó en Compartiendo su Mañana, por Aries.

Consultado sobre cuánto pudo influir la figura del presidente argentino en la elección brasileña, Martinelli respondió: “Muchísimo, porque es un ejemplo de lo que no se debe hacer”.

El exlegislador sostuvo que, a su entender, los problemas económicos y sociales que atraviesa Argentina pudieron servir de advertencia a los votantes brasileños frente a la candidatura de Flávio Bolsonaro.

“Milei ayudó a que gane Lula, porque la desgracia que estamos sufriendo en este país no la quieren sufrir los brasileños”, afirmó.

Martinelli también consideró que el resultado demuestra que es posible revertir una elección adversa y expresó su expectativa de que esa experiencia tenga repercusiones en el escenario político argentino.