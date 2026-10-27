FOPEA: “Es insólito tener que recurrir a la ONU para pedirle cordura al Presidente”

El presidente del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Fernando Stanich, explicó que la organización recurrió a Naciones Unidas ante la escalada de ataques verbales del presidente Javier Milei contra trabajadores de prensa.

En N & N por Aries, Stanich sostuvo que FOPEA ya había acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que decidió llevar el reclamo a la ONU ante la falta de respuestas nacionales.

“Es insólito que tengamos que recurrir a instancias internacionales para llamar a la mesura y a la cordura del jefe de Estado”, expresó.

El dirigente cuestionó especialmente las expresiones presidenciales sobre periodistas a quienes identificó con nombre y apellido. A su entender, estos señalamientos pueden poner en riesgo su integridad física y provocar autocensura.

“Cuando el presidente insulta a un periodista, lo que está haciendo es degradar el debate público, limitar la libertad de expresión y generar que haya menos voces en el espacio público”, afirmó.

FOPEA solicitó a la Relatoría Especial de Naciones Unidas una intervención ante el Estado argentino y una evaluación de las condiciones en las que se ejerce el periodismo en el país.