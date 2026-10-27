Estatuto del Periodista: FOPEA reclama una prórroga y advierte sobre “el peor escenario”

El Estatuto del Periodista Profesional perderá vigencia el 1 de enero de 2027 si el Congreso no aprueba una nueva legislación o dispone otra prórroga. A poco más de dos meses del vencimiento, FOPEA advirtió que las propuestas presentadas todavía no fueron tratadas.

“La situación es la misma que cuando se aprobó esta prórroga en diciembre del año pasado. No se tocó absolutamente nada en el Congreso”, cuestionó Fernando Stanich, presidente de la entidad, en N & N por Aries.

El dirigente explicó que FOPEA reclama, como mínimo, extender la vigencia de la Ley 12.908 mientras se debate su reemplazo.

Entre las garantías que podrían perderse mencionó el preaviso especial de seis meses y las indemnizaciones agravadas, mecanismos que, según sostuvo, permiten a los periodistas investigar al poder sin quedar tan expuestos a presiones o despidos.

“Va a haber menos periodistas investigando al poder el año que viene si no hay un Estatuto del Periodista Profesional”, advirtió.

Stanich también cuestionó la falta de actividad de las comisiones legislativas encargadas de analizar las iniciativas.