Créditos hipotecarios: Banco Nación destinó $32.000 millones de ANSES y Salta figura entre las beneficiadas

El Banco Nación completó la colocación de $32.000 millones provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, destinados a financiar créditos hipotecarios para la compra de la primera vivienda.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, con esos recursos se otorgaron más de 210 préstamos, por un monto promedio de $147 millones.

Salta, entre las provincias alcanzadas

Las operaciones se concretaron en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Chubut y Entre Ríos.

Los fondos corresponden a la primera licitación del FGS, que adjudicó $200.000 millones mediante depósitos a plazo fijo ajustados por UVA. El Banco Nación recibió el 16% de ese total.

Además, la entidad obtuvo otros $40.000 millones en una segunda licitación, por lo que el financiamiento asignado al programa +Hogares alcanzó los $72.000 millones.

El banco informó que, desde el lanzamiento de +Hogares, ya otorgó 36.000 créditos hipotecarios por un total de $4 billones.