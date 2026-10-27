Zonas cálidas y muy cálidas: amplían el consumo de luz subsidiado

El Gobierno nacional modificó los límites de consumo eléctrico que pueden recibir subsidios en las regiones clasificadas como cálidas y muy cálidas, una medida destinada a contemplar el mayor uso de ventiladores y equipos de refrigeración durante el verano.

El cambio fue oficializado a través de la Resolución 300/2026 de la Secretaría de Energía, que modifica los límites de consumo eléctrico subsidiado para las regiones clasificadas como cálidas y muy cálidas.

Qué cambia en el subsidio

Hasta ahora, el régimen general contemplaba bloques de consumo subsidiado de 300 kilovatios hora en determinados meses y 150 en otros.

La nueva normativa establece límites diferenciados para las zonas de mayor temperatura, de acuerdo con su clasificación climática y la época del año.

Esto significa que los hogares beneficiarios podrán tener reconocido un consumo básico distinto del aplicado en las regiones menos calurosas.

No se trata de una rebaja automática para todos los usuarios ni de un cambio en el precio de la electricidad. La medida modifica la cantidad de energía sobre la que puede aplicarse el subsidio nacional.

Qué significa para Salta

La decisión tiene especial interés para las localidades salteñas de altas temperaturas, aunque el alcance efectivo dependerá de la clasificación de cada zona y de los requisitos del régimen de subsidios.

El Gobierno dispuso que las distribuidoras eléctricas sean notificadas para aplicar los nuevos parámetros, que entran en vigencia desde este martes.