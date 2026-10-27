Transporte público: Nación estableció nuevos controles sobre los fondos

El Gobierno nacional estableció un nuevo sistema de control para el dinero que transfiere a provincias y municipios destinado al transporte público de pasajeros, con el objetivo de verificar cómo se distribuyen y utilizan esos recursos.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución 76/2026 de la Secretaría de Transporte, que establece nuevos mecanismos de rendición de cuentas para las provincias y municipios que reciben fondos nacionales destinados al transporte público.

Qué tendrán que informar las provincias

Los gobiernos beneficiarios deberán presentar declaraciones juradas con el detalle de los fondos recibidos y distribuidos, además de documentación que permita verificar su destino.

Los trámites deberán realizarse mediante plataformas digitales, mientras que Nación podrá solicitar información adicional cuando considere necesario revisar las operaciones.

La normativa también contempla controles sobre los recursos destinados a empresas de transporte que hayan sido canalizados mediante fideicomisos u otros mecanismos de cesión de derechos.

El objetivo es que las transferencias nacionales para colectivos queden sujetas a mecanismos de control y seguimiento, incluso cuando no exista un procedimiento especial de fiscalización.

¿Cambia el precio del boleto?

La resolución no establece aumentos de tarifas, nuevos subsidios ni recortes automáticos de fondos. Se concentra en controlar las transferencias que ya se realizan bajo los distintos programas nacionales.

Para provincias y municipios, la modificación implica nuevas obligaciones de presentación de información cuando reciban recursos comprendidos en este régimen.

La medida comenzará a regir 30 días después de su publicación, según lo establecido por la Secretaría de Transporte.