El empleo privado lleva 14 meses de caída y el salario mínimo retrocedió a niveles de 2003

El mercado laboral argentino continúa deteriorándose. Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de la UBA y el Conicet, reveló que el empleo asalariado formal cayó un 1,5% interanual en julio de 2026, equivalente a 155.000 puestos de trabajo menos.

De acuerdo con los datos difundidos por la agencia Noticias Argentinas, desde noviembre de 2023 la pérdida acumulada alcanza los 370.000 empleos registrados. Solo en julio se redujeron más de 9.000 puestos y el empleo privado completó 14 meses consecutivos de retroceso.

Los sectores más afectados fueron el comercio y la industria, que perdieron 3.800 y 2.800 empleos durante julio, respectivamente. La construcción también registró una nueva caída.

El informe advierte, además, sobre el deterioro del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que en septiembre se ubicó en $383.800. Aunque ese monto es nominalmente mayor al de años anteriores, su poder adquisitivo cayó 40,8% desde noviembre de 2023.

Con esta pérdida, el salario mínimo real se encuentra en su nivel más bajo desde junio de 2003, incluso por debajo de los valores registrados durante la crisis de 2001.