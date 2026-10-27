Megaminería en el NOA: Agua Rica obtuvo beneficios del RIGI para una inversión de US$6.393 millones

El Gobierno nacional formalizó la incorporación del proyecto minero Agua Rica, en Catamarca, al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con un plan de inversión total declarado de aproximadamente US$6.393 millones.

La medida permite acceder a los beneficios previstos para grandes inversiones y representa un paso administrativo para el desarrollo de uno de los emprendimientos de cobre más importantes del noroeste argentino.

Cuándo comenzarían las obras

Según el cronograma presentado por Minera Agua Rica, la construcción está prevista para noviembre de 2027, mientras que el inicio de las operaciones se proyecta para octubre de 2031.

El proyecto contempla una vida útil de 23 años y una producción promedio estimada de unas 160.000 toneladas anuales de concentrado de cobre, junto con oro, plata y molibdeno.

Durante los primeros dos años desde la aprobación, la empresa comprometió inversiones computables por aproximadamente US$771 millones.

Además, declaró que el 54% del monto previsto para proveedores, bienes y obras de infraestructura corresponde a proveedores locales, por encima del mínimo del 20% exigido por el régimen.

Una nueva apuesta minera en la región

Agua Rica se suma a los grandes desarrollos mineros que buscan ampliar las exportaciones del NOA en los próximos años.

La incorporación al RIGI ya había sido anticipada por el Gobierno nacional. La novedad de este martes es su formalización mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial.