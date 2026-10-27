Salta se prepara para el “Súper Niño”: Educación establece protocolos en las escuelas

El Ministerio de Educación y Cultura de Salta aprobó un plan de prevención y respuesta ante tormentas extremas, inundaciones y sismos, con procedimientos que deberán aplicar los establecimientos educativos de la provincia.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 486/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, ante los riesgos asociados al fenómeno climático denominado “Súper Niño”.

La normativa alcanza a todos los niveles y modalidades de las escuelas públicas de gestión estatal y a los establecimientos privados que no cuenten con una regulación específica sobre la materia.

Simulacros y planes de emergencia obligatorios

Cada establecimiento deberá conformar un Comité Escolar de Emergencia dentro de los primeros 30 días del ciclo lectivo y elaborar o actualizar su plan de protección durante los primeros tres meses de clases.

Además, Educación estableció la realización de al menos dos simulacros anuales por turno, con registro de los tiempos de respuesta y de las dificultades detectadas.

Los directivos y docentes también deberán participar de capacitaciones obligatorias sobre prevención y actuación ante desastres naturales.

Frente a alertas meteorológicas naranja o roja, el protocolo dispone suspender las actividades al aire libre y resguardar a los estudiantes en sectores seguros.

Qué pasará con las clases durante las emergencias

Cuando inundaciones, cortes de caminos u otros desastres impidan la actividad escolar, no se computarán inasistencias a estudiantes, docentes ni personal no docente.

Para garantizar la continuidad educativa, se podrán implementar clases virtuales en zonas con conectividad y distribuir cartillas impresas donde no haya acceso a internet.

La resolución también establece que los edificios afectados por inundaciones no podrán reabrir sin las correspondientes verificaciones de seguridad y salubridad.

El incumplimiento injustificado de las obligaciones podrá derivar en sanciones disciplinarias para el personal responsable.