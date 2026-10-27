IPS: Esteban admitió que el proyecto podría apuntar a jueces y fiscales, pero cuestionó su alcance

La Cámara de Diputados de Salta tiene previsto debatir este martes un proyecto que busca exigir diez años de afiliación ininterrumpida al Instituto Provincial de Salud (IPS) para quienes pretendan incorporarse a la obra social como jubilados.

La iniciativa, identificada con el expediente 91-54.034/26, propone modificar el artículo 5 de la Ley 7127 y lleva la firma de numerosos legisladores oficialistas, entre ellos el exministro de Salud Juan José Esteban.

Sin embargo, el propio Esteban reconoció que tiene objeciones a la propuesta y que desconoce las modificaciones introducidas durante su tratamiento en comisión.

Jueces y fiscales, entre los posibles destinatarios

En Pelo y Barba por Aries, se planteó que la reforma buscaría impedir que jueces y fiscales se afilien al IPS poco antes de jubilarse, después de haber aportado durante años a otras obras sociales.

Esteban reconoció que comparte las dudas sobre esa posible finalidad, pero advirtió que el proyecto no identifica expresamente a jueces y fiscales ni limita la restricción a ese sector.

“Yo tengo las mismas dudas que usted tiene”, respondió el legislador cuando se le preguntó por qué esa intención no había sido aclarada en el texto.

El problema, según explicó, es que una condición general de diez años consecutivos podría alcanzar también a otros trabajadores que no pertenecen al Poder Judicial.

“El proyecto actual introduce una condición temporal que puede afectar el acceso a la cobertura sanitaria durante la jubilación”, señaló.

Cuestionó que no existan estudios sobre el ahorro para el IPS

Esteban sostuvo que la iniciativa intenta responder a las dificultades financieras de la obra social provincial, pero advirtió que no presenta información que permita medir el impacto económico de la restricción.

“El problema que intenta resolver es financiero, pero el texto no aporta información actuarial que permita determinar cuántas personas se incorporarían al sector pasivo sin haber cumplido 10 años de afiliación, cuánto representan sus prestaciones y qué ahorro concreto generaría la restricción”, explicó.

El diputado consideró necesario solicitar un estudio al IPS antes de aprobar la modificación y evaluar alternativas de financiamiento que no impliquen excluir automáticamente a jubilados de la cobertura.

También propuso contemplar excepciones para quienes hayan interrumpido su afiliación por circunstancias involuntarias o cambios en su situación laboral.

Firmó el proyecto, pero desconoce cómo quedó

El legislador reconoció que no pudo presentar sus observaciones en la reunión del bloque Todos por Salta del lunes, debido a que su vuelo desde Córdoba se retrasó.

“Yo soy autor del proyecto, ninguna duda al respecto, y soy firmante del proyecto”, afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de solicitar que la iniciativa regresara a comisión, respondió que no y explicó que actúa de acuerdo con las decisiones de su bloque.

Además, admitió que no conoce las modificaciones realizadas al texto que se debatirá en el recinto.

“No conozco los cambios o las modificaciones que tiene. Ahí veo que el expediente del proyecto de ley surge con algunas modificaciones que no las conozco, así que no puedo hablar de eso”, expresó.