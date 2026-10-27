Diputados opositores le exigen a Milei que reconozca el triunfo de Lula y recomponga la relación con Brasil

Un grupo de diputados nacionales de la oposición presentó un proyecto en el Congreso para solicitar al presidente Javier Milei que reconozca oficialmente la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y avance en la recomposición de las relaciones diplomáticas entre ambos países, deterioradas por los enfrentamientos políticos entre los mandatarios.

La iniciativa fue impulsada por Esteban Paulón, del bloque Provincias Unidas, quien cuestionó que Milei no haya felicitado públicamente a Lula después del balotaje del domingo.

“Reconocer la derrota es de buena gente”, expresó el legislador, y lanzó una ironía contra el Presidente: “Milei aún sigue en silencio, así que vamos a ayudarlo”.

El proyecto de resolución propone que la Cámara de Diputados reconozca el resultado electoral brasileño, felicite al mandatario reelecto y solicite al Poder Ejecutivo que, a través de la Cancillería, realice gestiones para fortalecer el diálogo político e institucional. También destaca la importancia estratégica de Brasil para Argentina y el papel de ambos países dentro del Mercosur.

El diputado Pablo Juliano, que acompañó la propuesta, cuestionó la actitud del mandatario argentino y recordó que incluso dirigentes que habían respaldado a Flávio Bolsonaro reconocieron la victoria de Lula. “El Presidente persiste en su actitud infantil y mediocre de darle la espalda a Brasil”, afirmó. Además, sostuvo que más de cuatro décadas de integración bilateral no deberían quedar condicionadas por diferencias ideológicas.

La iniciativa se presenta en medio de una crisis diplomática que se profundizó en agosto, cuando Brasil retiró a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y dejó la representación a cargo de un encargado de negocios. Para los legisladores opositores, recomponer la relación resulta fundamental por los vínculos comerciales, productivos y políticos entre las dos mayores economías de Sudamérica.