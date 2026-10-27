El Vaticano llega a La Matanza para debatir la pobreza y el narcotráfico con movimientos sociales

Una delegación oficial del Vaticano participará este martes 27 y miércoles 28 de octubre de un encuentro con movimientos sociales de América Latina en La Matanza, provincia de Buenos Aires. La convocatoria abordará la pobreza, el endeudamiento familiar, el narcotráfico y las consecuencias de la inteligencia artificial sobre el empleo.

La actividad se desarrollará en la Ciudad Papa Francisco, bajo el lema “Por una Magnífica Humanidad”, y estará organizada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), junto con representantes de la Santa Sede.

El objetivo será elaborar un documento con diagnósticos y propuestas sobre las dificultades que atraviesan los sectores populares. Las organizaciones prevén entregar las conclusiones al papa León XIV durante su visita a la Argentina, anunciada para noviembre.

Quiénes integran la delegación del Vaticano

La comitiva estará encabezada por sor Alessandra Smerilli, prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, uno de los organismos de la Iglesia que trabaja sobre las condiciones sociales y económicas de las poblaciones vulnerables.

También participarán Emilce Cuda, integrante de la Pontificia Comisión para América Latina; el sacerdote Flavio Lauría; y Mattia Ferrari, coordinador general del Encuentro Mundial de Movimientos Populares.

Entre las organizaciones convocadas figuran la UTEP, Cáritas, TECHO, los Hogares de Cristo y representantes sindicales, además de movimientos sociales de otros países de la región.

Pobreza, narcotráfico y nuevas tecnologías

El encuentro tomará como punto de partida un informe de 72 páginas presentado al Pontífice en septiembre, en el que las organizaciones expresaron su preocupación por la pérdida del poder adquisitivo y el endeudamiento de las familias.

El documento también aborda los problemas de salud mental, la presencia del narcotráfico en los barrios populares y el trabajo de comedores comunitarios y cooperativas frente a las dificultades económicas.

A estos temas se sumará el impacto de la inteligencia artificial, la automatización y las plataformas digitales sobre el empleo, especialmente entre los trabajadores informales.

Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la UTEP, destacó que León XIV mantiene el vínculo con los movimientos populares iniciado durante el pontificado de Francisco, aunque incorporando nuevas preocupaciones vinculadas con la tecnología.

“Hoy León XIV da continuidad a ese legado, pero agudiza la discusión: pone el foco en el impacto de la tecnología e inteligencia artificial”, sostuvo el dirigente.

Un encuentro antes de la visita de León XIV

La relación entre el Vaticano y las organizaciones sociales se remonta a 2014, cuando Francisco impulsó el primer Encuentro Mundial de Movimientos Populares, centrado en las demandas de Tierra, Techo y Trabajo.

La nueva convocatoria busca actualizar esa agenda a partir de los cambios económicos, sociales y tecnológicos que atraviesan América Latina.

Las actividades finalizarán el miércoles con una peregrinación hacia el predio Las 3T, en el barrio Puerta de Hierro. Allí se realizará una misa comunitaria con la participación de autoridades eclesiásticas.

El encuentro se desarrolla en la antesala del viaje de León XIV a la Argentina, previsto entre el 8 y el 11 de noviembre, aunque su realización seguía pendiente de una definición definitiva del Vaticano.