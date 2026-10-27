La Libertad Avanza prepara un congreso nacional para fortalecer su armado electoral de 2027

La Libertad Avanza avanza con los preparativos de un congreso nacional destinado a reunir a dirigentes y militantes de distintas provincias. El objetivo es fortalecer la estructura del partido que encabeza Karina Milei y coordinar su estrategia política de cara a las elecciones de 2027.

La iniciativa forma parte del proceso de organización territorial que el oficialismo viene desarrollando desde comienzos de año. La conducción libertaria busca consolidar su presencia en los distritos y preparar los equipos que participarán de las próximas elecciones nacionales y provinciales.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ocupa un lugar central en ese trabajo. Para la coordinación del interior cuenta con Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, mientras que Sebastián Pareja tiene responsabilidades en el armado bonaerense.

Rosario, en la agenda política del oficialismo

Santa Fe es uno de los distritos donde La Libertad Avanza prepara actividades para fortalecer su organización. En Rosario se prevé una serie de encuentros que combinan iniciativas económicas con reuniones partidarias.

Entre las actividades figura una ronda de negocios vinculada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), prevista para el jueves 29 de octubre. También se trabaja en la realización de un congreso juvenil libertario antes de que termine el año.

La dirigencia santafesina espera una posible visita del presidente Javier Milei, aunque su participación en las distintas actividades todavía depende de la agenda oficial.

Por el momento, no hay confirmación pública de que Rosario haya sido elegida como sede del congreso nacional del partido, ni de una fecha definitiva para ese encuentro.

El objetivo: consolidar el partido para 2027

La organización de un congreso nacional fue planteada por el entorno de Karina Milei como una instancia para reunir a representantes de las provincias y fortalecer la coordinación política del espacio.

La intención es avanzar en una estructura partidaria con mayor presencia territorial, capaz de organizar campañas y participar en la definición de candidaturas en los distintos distritos.

En paralelo, el oficialismo mantiene conversaciones con gobernadores y otros espacios políticos sobre posibles acuerdos y reformas electorales, incluida la suspensión de las elecciones primarias nacionales.

Sin embargo, esas negociaciones no implican necesariamente que La Libertad Avanza renuncie a presentar candidatos propios en las provincias.

Con las elecciones de 2027 en el horizonte, la conducción libertaria busca combinar la actividad del Gobierno con la construcción de una organización partidaria nacional.

La definición de la sede, la fecha y los participantes del congreso será clave para determinar el alcance de la convocatoria y el papel que tendrá Javier Milei en el encuentro.