Presupuesto 2027: Gral. Güemes se prepara para exponer su posición

En ‘Hablemos de política’, por Aries, el intendente de Gral. Güemes, Carlos Rosso, palpitó la reunión que mantendrá con funcionarios provinciales para la diagramación del Presupuesto Provincial 2027.

“Yo convoqué a los concejales y ya le enviamos al senador Cornejo y a los diputados Segura y Rallé las obras que nosotros consideramos importantes”, sostuvo el jefe comunal.

En tanto, señaló que los intendentes pueden querer muchas cosas, pero que deben entender el momento que les toca vivir y, en consecuencia, ser realistas con los pedidos.

“Debemos lograr que lo que se ponga en el Presupuesto salga. De nada sirve poner cosas que después no se podrán concretar”, aseguró.

Por otro lado, Rosso indicó que hay cuestiones que no dependen exclusivamente de los intendentes y, en este sentido, puso de ejemplo los incrementos salariales.

“La Provincia verá los aumentos y nosotros como intendentes debemos darlos. Creo que es un tema que hay que tratar porque son distintos los sueldos entre municipios”, apuntó, y continuó: “En los municipios no se hicieron paros por el pago de salarios, pero los salarios no alcanzan, es la realidad. Muchos empleados tiene préstamos o la tarjeta, y muchos no llegan a fin de mes”.