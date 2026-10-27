Fabricantes de calzado marchan contra las importaciones y la caída del consumo
Fabricantes de calzado de distintos puntos del país realizarán este martes 27 de octubre, a las 14, un “zapatazo solidario” en Plaza de Mayo, en Buenos Aires, para visibilizar la caída del consumo y las dificultades que enfrenta la industria nacional frente a las importaciones.
La convocatoria es impulsada por Zapateros Unidos, una agrupación de fabricantes que cuenta con el acompañamiento de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) y la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA).
“No estamos vendiendo nada”
Lito Albano, fabricante e integrante de la agrupación, explicó a Noticias Argentinas que la iniciativa surgió ante la preocupación compartida por empresarios del sector.
Según denunció, la falta de ventas, la competencia de productos importados y el contrabando están afectando a numerosas fábricas.
Albano señaló que la organización comenzó con una reunión de unos 20 fabricantes y luego creció hasta reunir a centenares de participantes.
Reclamos y una posible movilización nacional
Tras la protesta, los organizadores ofrecerán una conferencia de prensa junto con representantes empresariales y sindicales.
También anticiparon que analizan realizar una movilización nacional el 17 o el 19 de noviembre, aunque la fecha todavía no está confirmada.
La agrupación sostiene que su reclamo no responde a una identificación partidaria, sino a la necesidad de recuperar las ventas y sostener la actividad de las fábricas.
El sector también busca impulsar iniciativas legislativas vinculadas con la protección de la producción nacional y las condiciones de competencia frente al calzado importado.