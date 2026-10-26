Anuncian un corte total de dos meses en la colectora de la Av. Bolivia por obras viales

A partir de este miércoles a las ocho de la mañana, la colectora de la avenida Bolivia sufrirá un corte total de tránsito en el tramo comprendido entre la rotonda de la avenida Patrón Costas y la calle Vucetich, una medida indispensable para dar aceleración a los trabajos contemplados dentro del Plan Vial Zona Norte y que obligará a los conductores a rediseñar sus recorridos habituales utilizando los desvíos habilitados por la calle Pistoia, en el barrio Parque General Belgrano.

La intervención integral persigue el objetivo estratégico de revertir el avanzado deterioro de la calzada, optimizar el sistema de drenaje pluvial y elevar los estándares de seguridad vial en una arteria vital para la conectividad cotidiana. Las labores previstas por las cuadrillas municipales incluyen la repavimentación con hormigón, la instalación de platabandas centrales y la construcción de nuevas rotondas orientadas a readecuar los nudos viales que facilitan el ingreso a populosos sectores residenciales como los barrios Lamadrid, Pereyra Rosas y Parque Belgrano, dinamizando el flujo vehicular y reduciendo el riesgo de incidentes.

El proyecto contempla una profunda reconversión de los espacios públicos colindantes mediante el diseño de un parque lineal sobre el margen de la avenida. Esta transformación urbana incorporará circuitos peatonales accesibles con baldosas podotáctiles, además de sectores específicos destinados al esparcimiento y la práctica deportiva, tales como áreas de parkour, caniles para mascotas, estaciones de calistenia, juegos infantiles integradores y mobiliario urbano para el encuentro comunitario.

La dimensión ambiental también ocupará un rol protagónico en la ejecución de la obra, con un plan de forestación y paisajismo que prevé la plantación de doscientos nuevos árboles, especies ornamentales y la colocación de panes de césped para revitalizar el entorno verde. Mientras se despliega el operativo logístico en el sector afectado, las autoridades reiteraron el pedido de circular con extrema precaución, atender la señalización preventiva y utilizar los corredores alternativos previstos para minimizar los inconvenientes durante el tiempo que demande la intervención.