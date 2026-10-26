Fisura en el oficialismo: el PRO saluda a Lula y expone la distancia con Milei

La onda expansiva de la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil no tardó en provocar un temblor político puertas adentro de la coalición que sustenta al Gobierno argentino, donde el PRO decidió marcar un terreno propio y explícito. A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, el partido presidido por Mauricio Macri se desmarcó con absoluta nitidez de la postura oficialista de La Libertad Avanza al felicitar formalmente al líder del Partido de los Trabajadores por su consagración en las urnas.

Lejos de la parálisis o el silencio diplomático que eligió la Casa Rosada, la fuerza aliada enfatizó que la continuidad del mandatario brasileño abre una ventana inmejorable para consolidar un vínculo histórico y permanente que considera un pilar fundamental e irreductible de la política exterior del país.

El gesto no hace más que transparentar las profundas asimetrías de criterio que conviven en el seno de la alianza de gobierno frente al tablero regional. Mientras Javier Milei optó por el mutismo absoluto y evitó cualquier reconocimiento público al resultado electoral —un contraste inocultable tras haber respaldado abiertamente a la familia Bolsonaro durante la campaña—, el espacio macrista eligió priorizar la pragmática institucionalidad con el principal socio del Mercosur.

Con un llamado explícito a que el diálogo y la cooperación institucional primen por encima de las diferencias ideológicas, el mensaje del partido opositor-aliado buscó tender puentes de contención diplomática en un momento en que los mercados reaccionan con extrema volatilidad a los cimbronazos políticos del país vecino.

(Con información de Página12)