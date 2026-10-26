Farfán cruzó a Iglesias y negó que la UCR salteña esté alineada con Gustavo Sáenz

La presidenta de la Unión Cívica Radical de Salta, Soledad Farfán, confirmó que las elecciones internas previstas para el 1 de noviembre se realizarán únicamente en tres departamentos: Capital, Metán y La Candelaria. En N&N por Aries, explicó que su espacio, Nuevo Camino, es el único que consiguió el respaldo de al menos 13 departamentos exigido por la carta orgánica partidaria para disputar la conducción provincial.

La diputada reconoció las diferencias con Natalio Iglesias, quien encabeza uno de los sectores opositores, y aseguró que intentaron alcanzar una lista de unidad sin éxito. “Él ha tenido expresiones descalificadoras, agresivas y violentas hacia mi persona”, denunció, aunque evitó profundizar en los episodios.

Para Farfán, las diferencias responden también a distintas maneras de concebir el funcionamiento del radicalismo y su relación con la sociedad.

También señaló por su cercanía política con el gobernador Gustavo Sáenz, Farfán defendió su independencia legislativa. Recordó que votó en contra de créditos solicitados por la Provincia y de la ley de lemas. “Una oposición no deja de ser una oposición de cara a la sociedad”, sostuvo, aunque consideró que ejercer ese rol no implica recurrir a la agresividad, la violencia o los insultos.

La dirigente también se refirió a la decisión del sector de Rubén Correa de no participar orgánicamente en las elecciones. Aclaró que integrantes de ese espacio presentaron una lista en Capital y competirán en ese departamento. Además, destacó la participación de la juventud radical y la necesidad de recuperar la presencia territorial del partido mediante actividades en los barrios y el contacto con las instituciones.

Finalmente, Farfán señaló que la elección interna permitirá comenzar a definir el posicionamiento del radicalismo de cara a 2027. Aseguró que buscará trabajar con los distintos presidentes departamentales y construir una propuesta política que fortalezca la representación del partido en toda la provincia.