Grabois acusó a Milei de una avanzada autoritaria: “Nos está llevando a una colonia cuasi dictatorial”

El dirigente social Juan Grabois lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei y advirtió sobre lo que considera un avance del autoritarismo en Argentina.

“Hay una avanzada autoritaria que nos está llevando a una colonia bananera y cuasi dictatorial”, sostuvo, al cuestionar el rumbo político del Gobierno nacional.

Grabois aseguró que el mandatario está sobrepasando límites institucionales y discursivos que, a su entender, comienzan a ser aceptados como parte de la vida política cotidiana. “Va cruzando límites y se va naturalizando”, expresó, al manifestar su preocupación por el impacto de esas conductas sobre la convivencia democrática.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a las expresiones del Presidente durante una actividad de la Fundación Faro, donde utilizó la imagen de la hoguera para referirse a sus adversarios. “El comandante de las Fuerzas Armadas dice que hay que quemar gente en la hoguera”, señaló Grabois, quien puso el foco en la gravedad que atribuye a ese lenguaje cuando proviene del jefe de Estado.

La polémica surgió después de que Milei afirmara que quienes debían quemarse en la hoguera eran “los hijos de puta”, en el marco de sus cuestionamientos a sectores opositores. La expresión generó críticas por su violencia verbal, mientras que simpatizantes del mandatario defendieron su utilización como una metáfora política y rechazaron las interpretaciones literales.

Las declaraciones de Grabois profundizan el enfrentamiento discursivo con el Gobierno nacional y reabren el debate sobre los límites del lenguaje presidencial. Para el dirigente, el problema no se reduce a una frase aislada, sino a la normalización de expresiones que considera incompatibles con la responsabilidad institucional de quien conduce el país.