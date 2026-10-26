Tras el triunfo de Lula en Brasil, Santiago Caputo ironizó: “Todo marcha acorde al plan”

El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil provocó repercusiones en el oficialismo argentino. Santiago Caputo, uno de los principales asesores del presidente Javier Milei, utilizó su cuenta de X para cuestionar a quienes anticipaban una tendencia de derrotas electorales de los gobiernos en funciones.

“Los mismos que alertaban sobre ‘las derrotas de los oficialismos’ mañana van a cambiar de argumento y van a decir que se acabó la ‘ola azul’”, escribió Caputo, en referencia a las interpretaciones sobre el avance de sectores de derecha en distintos países y el posterior triunfo del mandatario brasileño.

El estratega presidencial también apuntó contra los analistas que intentan establecer tendencias políticas generales a partir de los resultados electorales. Los acusó de realizar pronósticos condicionados por sus propios sesgos y cuestionó la capacidad de esas interpretaciones para anticipar el comportamiento de los votantes.

Con su habitual tono irónico, Caputo cerró la publicación con una provocación: “Acá el único que puede ver el futuro soy yo, talento heredado de mi difunto abuelo. Tranquilos, porque todo marcha acorde al plan”.

Las declaraciones se produjeron después de que Lula derrotara a Flávio Bolsonaro en las elecciones del domingo 25 de octubre y consiguiera su cuarto mandato presidencial. El resultado reabrió el debate sobre las tendencias políticas en América Latina, aunque Caputo buscó relativizar las conclusiones que vinculan automáticamente los resultados de distintos países con el futuro electoral argentino.