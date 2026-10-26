La sombra de Milei enciende las alarmas en Madrid a días de una Cumbre Iberoamericana

La onda expansiva que dejó el paso de Javier Milei por suelo español no tardó en golpear las puertas de la Secretaría Iberoamericana, donde ya se monitorea con lupa cada movimiento del líder libertario ante la próxima Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid. Mientras su aliada política, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, redobla los pedidos para que participe formalmente del cónclave, la maquinaria organizativa del evento ha encendido luces de alerta debido a los antecedentes de fricción con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y los recurrentes cruces con la prensa local.

En los pasillos diplomáticos se admite sin ambages el temor a que el estilo disruptivo del mandatario altere por primera vez en décadas la etiqueta de un foro habitualmente caracterizado por sus buenos modales institucionales, reavivando fantasmas históricos que evocan viejos y tensos choques en plenarios internacionales.

El cónclave que reunirá a los 22 países del espacio se perfila como un mosaico tan delicado como imprevisible. Si la presencia de Milei se concreta, compartirá estrado con figuras de las antípodas ideológicas como la venezolana Delcy Rodríguez, el brasileño Lula da Silva y la mexicana Claudia Sheinbaum, aunque también hallará contrapesos en aliados regionales como el ecuatoriano Daniel Noboa o el hondureño Nasri Asfura, quien asumirá la batuta del plenario como presidente pro témpore.

Lograr una declaración consensuada entre semejantes extremos ya representa un desafío monumental para los organizadores, pero el verdadero desvelo pasa por evitar que el mandatario argentino rompa el precario equilibrio diplomático. Las tensiones se cruzan, además, con un calendario político abrasador: España atravesará la recta final de su propia campaña electoral, mientras que el futuro político de Lula se definirá en el filo de la navaja de los comicios brasileños.

En el centro de este intrincado tablero institucional aparece la figura del rey Felipe VI, convertido involuntariamente en el principal imán para asegurar la asistencia de Milei. El libertario nunca ha sido recibido de manera oficial por el monarca, una condición estricta reservada exclusivamente para visitas de Estado —categoría que el mandatario evitó deliberadamente en sus anteriores viajes para esquivar un cara a cara con Sánchez—.

Sin embargo, las gestiones previas y la perspectiva de eventos de alto perfil como la cena de gala en el Teatro Real y la tradicional foto de familia en el Palacio Real abren una ventana de oportunidad para que ambos consoliden su vínculo personal. Las garantías protocolares chocan, sin embargo, con la presión social latente en las calles madrileñas, donde ya se anticipan masivas protestas de la diáspora venezolana en rechazo a la posible participación de Delcy Rodríguez, sumando otro flanco de inestabilidad para un evento que busca relanzar el peso geopolítico iberoamericano con la presencia de figuras globales como el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

(Con información de La Nación)