Milei salió al balcón de la Casa Rosada e hizo el gesto viral del “six seven”

El presidente Javier Milei protagonizó este lunes una particular escena en la Casa Rosada. Acompañado por integrantes de su Gabinete, salió al balcón presidencial para saludar a las personas que se encontraban en Plaza de Mayo y realizó el gesto conocido como “six seven”, una tendencia viral de las redes sociales.

El gesto se popularizó entre adolescentes y jóvenes a través de TikTok y otras plataformas, donde suele utilizarse como una expresión humorística sin un significado preciso.

La aparición presidencial se produjo en la previa de una nueva reunión de Gabinete, en una jornada marcada por las repercusiones del triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. El mandatario brasileño consiguió su reelección frente a Flávio Bolsonaro, candidato que había recibido el respaldo político de Milei.

Mientras distintos mandatarios internacionales felicitaron a Lula por su victoria, el presidente argentino todavía no se había pronunciado públicamente sobre el resultado electoral durante la mañana del lunes. En ese contexto, su aparición desde el balcón llamó la atención por el gesto vinculado a las tendencias juveniles de internet.

La escena volvió a mostrar la utilización de códigos propios de las redes sociales en las apariciones públicas del mandatario, que mantiene una fuerte presencia digital. Esta vez, el protagonista fue el “six seven”, un fenómeno de internet que llegó hasta el balcón de la Casa Rosada.