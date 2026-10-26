Triunfo de Lula en Brasil: “Logró la mayoría para seguir gobernando, ahora debe construir acuerdos”

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, con el 51,79% de los votos frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro, representa un giro político de alcance regional. La licenciada en Relaciones Internacionales Carolina Romano destacó en Pelo y Barba por Aries, que el mandatario consiguió revertir las tendencias electorales y ampliar su respaldo.

“Si había alguien que podía dar este giro histórico, verdaderamente histórico, rompiendo tendencias dentro de su país y en el mundo, ha sido Lula da Silva”, sostuvo.

Se le atribuyó parte del resultado a la movilización electoral y a una estrategia de campaña que acercó a Lula a los problemas cotidianos de la población. También destacó la importancia de los debates presidenciales y advirtió que Brasil continúa profundamente polarizado.

En ese escenario, consideró que el presidente deberá avanzar hacia una “continuidad negociada” para sostener su próximo gobierno.

Romano señaló que el triunfo brasileño también modifica el escenario geopolítico latinoamericano, particularmente frente a Estados Unidos. Según explicó, Lula representa una posición de mayor autonomía regional en un contexto atravesado por disputas comerciales, recursos estratégicos, minerales críticos y relaciones con China. A su entender, los países latinoamericanos deberán profundizar una cooperación económica selectiva, más allá de sus diferencias ideológicas.

Respecto de Argentina, cuestionó las dificultades diplomáticas entre Javier Milei y Lula, y recordó la importancia de Brasil como principal socio comercial del país. “Tenemos una situación inédita con Brasil, donde no tenemos embajadores”, afirmó. Además, expresó su expectativa de que el presidente argentino felicite al mandatario reelecto y contribuya a recomponer las relaciones bilaterales.

“Espero que nuestro presidente tenga la lucidez de utilizar este momento para felicitar y empezar a generar un camino diplomático”, manifestó.

Finalmente, Romano advirtió que el triunfo electoral no elimina las dificultades institucionales que enfrentará Lula durante su cuarto mandato. La necesidad de negociar con un Congreso de composición adversa y sostener acuerdos políticos será determinante para su gestión. “Lula logró una mayoría para seguir gobernando. Ahora debe construir los acuerdos para hacerlo”.