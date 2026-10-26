La histórica reelección de Lula desata un desplome bursátil y hunde al real

Los mercados financieros de la región amanecieron bajo un clima de extrema turbulencia luego de que la Bolsa de San Pablo se viera obligada a congelar sus transacciones durante treinta minutos, activando un mecanismo de emergencia inédito desde el estallido de la pandemia en 2020 ante una marea de ventas masivas.

Al reanudarse las operaciones, el principal indicador bursátil de América Latina, el Ibovespa, experimentó un desplome superior al 15%, mientras que el real sufrió una depreciación cercana al 12% frente al dólar en el mercado al contado y los futuros de tasas de interés se dispararon con fuerza. La onda expansiva de la incertidumbre no tardó en cruzar las fronteras, reflejándose en un derrumbe de hasta el 27% en el fondo cotizado EWZ en Wall Street y en caídas generalizadas para los papeles de los gigantes corporativos locales, con retrocesos del 12% para Petrobras y del 15% para el Banco Itaú.

Este violento cimbronazo económico es la réplica directa de un escenario político tan polarizado como decisivo, cristalizado tras una remontada electoral que le permitió a Luiz Inácio Lula da Silva asegurar su cuarto mandato presidencial con el 51,68% de los votos válidos frente a su contendiente, Flávio Bolsonaro.

El actual mandatario logró dar vuelta el resultado adverso de una primera vuelta donde había quedado por debajo de su rival por casi dos puntos porcentuales, sellando una victoria que reescribe los anales democráticos de Brasil, pero que, al mismo tiempo, abre un flanco de profunda inquietud en los centros financieros internacionales sobre el rumbo fiscal y económico que adoptará el gigante sudamericano en esta nueva etapa de gobierno.

(Con información de TN)