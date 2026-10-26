Francia: advertencia de nuevos disturbios y promesas de diálogo en la antesala de un sábado crítico

Francia camina sobre una cuerda floja que amenaza con romperse este próximo sábado, cuando una nueva jornada de protestas ponga a prueba la capacidad de contención del Estado. Lejos de aplacarse, la tensión en las principales ciudades del país ha escalado a niveles alarmantes tras semanas de movilizaciones que combinan el rechazo al encarecimiento del costo de vida, el deterioro de los servicios públicos y viejos reclamos estudiantiles.

Ante este escenario, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, no dudó en encender las alarmas al responder con un categórico “sin duda alguna, sí” cuando se le consultó si esperaba nuevos disturbios durante las próximas manifestaciones, un diagnóstico que confirma el temor a una escalada de violencia urbana y la continuidad de restricciones nocturnas en varias localidades.

El malestar que sacude al país germinó en las aulas universitarias con demandas sectoriales, pero rápidamente se expandió como una mancha de aceite, aglutinando a sindicatos y a remanentes del movimiento de los chalecos amarillos. La acumulación de frustraciones frente a la inflación y la pérdida de poder adquisitivo transformó el espacio público en un escenario de confrontación permanente.

En medio de esta tormenta, el presidente Emmanuel Macron intentó marcar terreno durante una visita a Marsella —una de las comunas más golpeadas por los incidentes—, donde reconoció la urgencia de dar respuestas políticas a los manifestantes y adelantó que el primer ministro, Sébastien Lecornu, presentará en breve un paquete de medidas para intentar desarmar el conflicto y abrir canales de diálogo.

Pese a la promesa de apertura institucional, el Gobierno mantiene una postura de máxima firmeza operativa. Durante el operativo del último fin de semana, que movilizó a 70.000 efectivos en todo el territorio, las autoridades lograron evitar una catástrofe mayor, aunque las principales urbes sufrieron destrozos y enfrentamientos que dejaron un saldo de 1.435 detenidos.

A esto se suma un fenómeno que preocupa sobremanera al Ejecutivo: la polarización extrema en las calles, donde convergen choques violentos entre activistas de ideologías opuestas, impulsados además por plataformas digitales que, en palabras de Macron, dañan profundamente los cimientos de la democracia.

(Con información de Ámbito)