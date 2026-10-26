San Bernardo: contratados exigen el pase a planta y denuncian salarios de "indigencia"

Unos 205 trabajadores contratados del hospital San Bernardo reclaman su incorporación a la planta del sistema de salud provincial. Según denunciaron, algunos profesionales perciben apenas $300.000 mensuales en mano, mientras esperan una regularización laboral prometida desde hace meses.

Durante una asamblea realizada este lunes, el delegado de ATSA, Marcelo Xamena, explicó en N & N por Aries que el reclamo involucra a médicos, enfermeros, técnicos, administrativos, personal de mantenimiento y servicios generales.

Profesionales con ingresos de $300 mil

Xamena detalló que algunos profesionales tienen contratos de $490.000 mensuales, pero deben afrontar por su cuenta aportes al IPS, monotributo, caja profesional y matrícula, cuando corresponde.

“Les queda en mano no más de 300.000 pesos”, aseguró Xamena, y advirtió que otras categorías perciben ingresos todavía menores. “Estamos hablando de sueldos por debajo de la indigencia”, denunció el delegado de ATSA al describir la situación económica de los trabajadores contratados.

El delegado sostuvo que la mayoría de los contratados ingresó durante la pandemia, aunque también hay trabajadores que prestan servicios desde 2018 y 2019 sin conseguir estabilidad laboral.

Además, denunció que durante 2025 el hospital perdió 67 partidas presupuestarias por jubilaciones, renuncias y otras bajas, pese a que se habían iniciado los expedientes para cubrir esos cargos.

Advierten con medidas si no hay respuestas

El representante gremial cuestionó que las autoridades provinciales todavía no hayan publicado el listado de trabajadores que accederían a las designaciones, pese a los compromisos asumidos en reuniones anteriores.

“Siempre fueron promesas”, lamentó Xamena, quien señaló que el Ministerio de Salud les informó que el trámite se encuentra en gestión con Gobernación y Economía.

Los trabajadores volverán el jueves al Centro Cívico Grand Bourg para solicitar una respuesta. Si no hay avances, evaluarán medidas de protesta.

El delegado aclaró que buscan mantener el diálogo y evitar afectar la atención de los pacientes, pero advirtió que el malestar entre los contratados es cada vez mayor.

“Los chicos ya tienen muchas ganas de tomar otro tipo de medidas”, afirmó.