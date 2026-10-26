Sico y Jama siguen cerrados: fuertes vientos complican los cruces fronterizos con Chile

Los pasos fronterizos Sico, en Salta, y Jama, en Jujuy, permanecen cerrados este lunes 26 de octubre debido a las condiciones de transitabilidad y al mal tiempo en la alta montaña. Las autoridades recomiendan evitar los desplazamientos hacia esos sectores hasta nuevo aviso.

Según el reporte difundido por la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta, Sico continúa con su ruta intransitable y está cerrado para toda clase de vehículos, mientras que Jama permanece inhabilitado por las condiciones meteorológicas.

Fuertes vientos en la frontera con Chile

En la zona de Sico se prevén temperaturas de entre -1 y 10 grados, con vientos de 35 kilómetros por hora. En Jama, las temperaturas oscilarán entre -3 y 13 grados, con vientos de 79 kilómetros por hora.

Por su parte, Socompa está habilitado únicamente para el tránsito ferroviario de cargas, sin autorización para la circulación de vehículos. En ese sector se reportan vientos de hasta 85 kilómetros por hora.

Las autoridades recomiendan consultar el estado de los pasos antes de emprender viaje, debido a que las condiciones pueden cambiar durante la jornada.

Bolivia: pasos abiertos y horarios de cruce

En contraste, los principales cruces fronterizos con Bolivia se encuentran habilitados este lunes.

El puente de Aguas Blancas, Salvador Mazza y Los Toldos funcionan las 24 horas, mientras que el servicio de chalanas de Aguas Blancas está habilitado de 7 a 9 de la mañana.

Para estas zonas se anuncian condiciones de nubosidad, probabilidad de lluvias y vientos moderados. Se recomienda circular con precaución y llevar la documentación correspondiente.

Paraguay: Misión La Paz habilitado

El paso internacional Misión La Paz, que conecta Salta con Paraguay, se encuentra habilitado para personas y vehículos entre las 7 y las 20.

El reporte indica cielo nublado, temperaturas de hasta 26 grados y vientos de 10 kilómetros por hora. Para cruzar se requiere DNI o pasaporte vigente y la documentación correspondiente del vehículo.