Salud recortó la seguridad privada en hospitales por falta de fondos y busca reforzarla con policías

El ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, reconoció que la Provincia debió reducir la contratación de seguridad privada en los hospitales por razones económicas, en medio de una creciente preocupación por las agresiones al personal sanitario.

La declaración se produjo en Pelo y Barba por Aries, al ser consultado por el ataque sufrido por una médica del hospital Papa Francisco, quien resultó con graves lesiones en el rostro.

Buscan reemplazar seguridad privada con policías

Mangione explicó que la cartera sanitaria venía contratando vigilancia privada para reforzar la seguridad de los establecimientos, pero que los costos obligaron a reducir esa cobertura.

“Hemos comenzado a reducir por un problema económico, netamente económico”, reconoció.

El funcionario señaló que mantiene conversaciones con el Ministerio de Seguridad para ampliar la presencia policial en hospitales, incluso mediante el pago de servicios adicionales.

También advirtió que los vigiladores privados tienen limitaciones para intervenir físicamente ante determinados episodios de violencia, una situación que considera necesario revisar.

“Estamos raspando la olla”

El ministro relacionó los recortes con la situación presupuestaria del sistema sanitario y sostuvo que ya no dispone de recursos suficientes para afrontar todas las necesidades.

“Económicamente hemos llegado al tope. Estamos raspando la olla”, expresó.

Mangione también recordó agresiones anteriores contra trabajadores de salud en Santa Victoria, Tartagal y Pichanal, y señaló que el personal sanitario enfrenta situaciones cada vez más violentas.