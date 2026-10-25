Triunfazo antes del Superclásico: Boca venció a Independiente sobre el final

En un final electrizante disputado en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, Boca Juniors consiguió un triunfo agónico por 1-0 ante Independiente en el marco de la decimocuarta fecha del Torneo Clausura. Cuando el clásico parecía destinado a un empate sin emociones, una aparición en los minutos finales inclinó la balanza en favor del conjunto de la Ribera.

De acuerdo con lo informado por el portal especializado 442 (Perfil), "el gol de Jagger Herrera le permitió a Boca quedarse con un clásico que parecía no tener dueño y cerrar la jornada con una victoria clave para sus objetivos en el campeonato", logrando desatar el festejo xeneize en territorio visitante.

Liderazgo en la pelea por las copas y el título

La victoria cosechada por los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena resulta estratégica en la lucha por la clasificación a los torneos internacionales de 2027 y la definición del certamen local.

Antes de afrontar el compromiso en Avellaneda, el club de la Ribera sumaba 54 unidades y había sido desplazado momentáneamente por Rosario Central, que alcanzó los 56 puntos tras imponerse frente a Huracán. Con este agónico 1-0, Boca sumó tres unidades fundamentales para llegar a los 57 puntos y retomar el liderazgo en soledad de la Tabla Anual por un punto de ventaja.

El envión antes del Superclásico

Tras superar este duro examen frente al Rojo, el equipo del Vasco Arruabarrena ya piensa en el choque más trascendente del calendario local. El próximo domingo 1 de noviembre, Boca recibirá a River Plate en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura, llegando en un inmejorable estado anímico tras el festejo en el clásico.