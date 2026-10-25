Central Norte empató y mantiene las posibilidades de asegurar la permanencia

Fotos: Alfredo Burgos

Central Norte igualó 0-0 frente a Acassuso en el estadio Martearena, por la fecha 35 de la Primera Nacional, y continúa con posibilidades de asegurar su permanencia en la categoría. El resultado no le permitió concretar el objetivo, aunque depende de otros resultados y de su desempeño en la última jornada para definir su situación.

El equipo salteño podrá asegurar la permanencia este lunes si San Miguel no consigue una victoria frente a Defensores de Belgrano. En ese caso, Central Norte evitará el descenso de manera automática.

Si San Miguel obtiene los tres puntos, el conjunto dirigido por su cuerpo técnico deberá sumar al menos un empate en la última fecha, cuando visite a San Telmo, para asegurar su continuidad en la Primera Nacional.

Por su parte, Acassuso descendió de categoría, en el marco de la definición de la temporada.

De esta manera, Central Norte afrontará la última jornada con la posibilidad de definir su permanencia en la categoría, a la espera del resultado del encuentro entre San Miguel y Defensores de Belgrano.