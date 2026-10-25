Colapinto sufrió roturas en su monoplaza y dijo adiós al GP de Austin en la vuelta 37

El fin de semana en el Circuito de las Américas prometía ser el punto de inflexión para Franco Colapinto en la temporada 2026 de la Fórmula 1, pero terminó convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza. Luego de una gira compleja por tierras asiáticas, el piloto argentino debió abandonar el Gran Premio de Estados Unidos tras sufrir graves daños en su monoplaza de la escudería Alpine.

De acuerdo con el portal 442 (Perfil), el calvario del pilarense comenzó desde los primeros metros de la competencia cuando reportó por radio haber impactado contra restos en la pista —presumiblemente el alerón de otro competidor—, lo que comprometió el flujo aerodinámico y la performance general de su vehículo.

El incidente con Lindblad y la sentencia desde boxes

La situación se tornó irreversible en la vuelta 25, cuando Colapinto protagonizó un roce en plena pista con Arvid Lindblad (Racing Bulls). La maniobra provocó un trompo que hizo perder val terreno al argentino y causó daños letales en la estructura exterior y en el piso plano del coche.

A pesar de la extrema inestabilidad del monoplaza y la notable pérdida de rendimiento, el piloto intentó mantenerse en pista para cumplir con el recorrido. Sin embargo, en la vuelta 37, el equipo técnico de Alpine constató que las condiciones del coche ponían en riesgo la seguridad y el funcionamiento general, por lo que ordenaron su ingreso definitivo a los boxes para retirar el vehículo y decretar el abandono.